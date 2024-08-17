Meteoroloji'den il il yeni rapor! Toz taşınımı ve sağanak geliyor

Meteoroloji yeni günün tahminlerini harita ile paylaştı. Ülkenin genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yağmur Doğu Anadolu illerinde etkili olacak. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunda illeri tek tek saydı, sağanak ve toz taşınımı konusunda uyardı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 2-4 derece artacak, yurt genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAĞA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre gece saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde, gündüz ise Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı etkili olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

17-18 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 26°C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı