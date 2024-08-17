Meteoroloji'den il il yeni rapor! Toz taşınımı ve sağanak geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji yeni günün tahminlerini harita ile paylaştı. Ülkenin genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yağmur Doğu Anadolu illerinde etkili olacak. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunda illeri tek tek saydı, sağanak ve toz taşınımı konusunda uyardı. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 2-4 derece artacak, yurt genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
TOZ TAŞINIMI VE SAĞANAĞA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre gece saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde, gündüz ise Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı etkili olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
17-18 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Türkiye Gazetesi