Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Kuvvetli geliyor, saatlerce sürmesi bekleniyor...

Nem ve aşırı sıcakla kavrulan İstanbul, dünkü sağanakla biraz olsun serinledi. Meteoroloji bugün için yeniden alarm verdi. Yağışların birçok yerde etkili olması ve saatlerce sürmesi bekleniyor. İşte gün içinde beklenen hava sıcaklıkları...

Karadeniz’den Marmara Denizi üzerine ilerleyen süper hücre bulutları dün yaklaşık bir saat boyunca yoğun yağış bıraktı. İstanbul'un birçok noktasında ulaşım durma noktasına gelirken ev ve iş yerleri de sular altında kaldı. Vatandaşların hasar tespit çalışmaları sürerken Meteoroloji'den bugün için bir uyarı daha geldi.

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşların muhtemel aksilikleri karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları istendi.

21 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Çankırı, Kütahya, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Artvin, Ordu, Trabzon, Samsun, Ardahan, ve Kars'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL GÜN BOYU BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin batı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve çok çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık