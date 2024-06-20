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Mevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mevlit yemeği hastanelik etti! 17 kişide zehirlenme şüphesi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi.

İkram edilen yemekten yiyenlerden 17 kişi, karın ağrısı şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, incelenmek üzere tavuklu pilavdan numune alındığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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