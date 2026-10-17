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MHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür

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MHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Başlık ResmiMHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nün 35’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tek millet, iki devlet" vurgusu yaptı. Türkiye ile Azerbaycan’ın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Bahçeli, "Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nün 35’inci yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Bakü'nün bağımsızlık mücadelesini ve Karabağ Zaferi'ni selamlayan Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan’ın kader birliğine dikkat çekerek "Tek millet, iki devlet" vurgusunu yineledi.

Bahçeli mesajında, 18 Ekim 1991’de kabul edilen Anayasa Aktı ile Azerbaycan'ın hürriyetini tüm dünyaya haykırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin “Müstəqilliyin Bərpası Günü” kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

MHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Başlık ResmiMHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Kardeş ve dost Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü” bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır.

"GERİ DÖNÜŞ YOK"

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” ifadesi dost ve kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık düşüncesinin özüdür. “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır.

MHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Başlık ResmiMHP lideri Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye birbirinden ayrılmaz bir bütündür
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Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan “Tek millet, iki devlet” anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü” tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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