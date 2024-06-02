MHP’den iki önemli teklif: Suça karışan telefon hatları bloke edilsin

MHP, sosyal medya platformu TikTok’a karşı iki önemli teklifte bulundu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Suça karışan telefon hatları bloke edilsin" dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya platformu TikTok’un, genel ahlaka, kamu yararına, Türk toplumunun gelenek, görenek, örf ve adetlerine aykırı tüm içeriklerinin yayına girmeden erişiminin engellenmesi için kanun teklifi verdi. Öztürk’ün TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, TikTok uygulamasının dünyadaki kullanıcı sayısının bir milyar, Türkiye’deki kullanıcıların ise 30 milyonun üzerinde olduğu kaydedildi.

Türk aile yapısına ve insan haysiyetine uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bu uygulama ile ahlaki değerlerin hiçe sayıldığına dikkat çekildi. Teklif, toplum düzenini de tehdit eder hâle gelen TikTok uygulamasına kısıtlama ve erişim yasağı gibi tedbirlerin uygulanmasını öngörüyor. Bu tedbirlerin uygulanmaması durumunda TikTok’un kapatılması hükme bağlanıyor.

Öztürk’ün tekli ile ayrıca, mahremiyetin ortadan kalkmasının önünü açan, hakaret, tehdit ve şantaj gibi suçlara zemin hazırlayan, suçlunun bulunmasına geciktirici etken ve birçok olumsuz davranışların sergilenmesine zemin oluşturan sosyal medya platformlarına, kullanıcıların cep telefonu numarası ile giriş yapması zorunluğu getirilmesi talep ediliyor.

MHP’li Öztürk’ün bir diğer teklifinde ise, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği yönünde somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunan kişinin suçta kullandığı telefon hatlarının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke edilmesi amaçlanıyor. Teklife göre, iletişim tespit analizi sonrasında anılan suçlarda kullanılmadığı anlaşılan telefon hatları tekrar iletişime açılacak.