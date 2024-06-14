Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kız öğrencilerin giydikleri kıyafet nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:47 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki bir lisede eğitim gören bazı kız öğrencilerin, düzenlenen mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu. Bakan Tekin yaşanan olay hakkında "Gerekli incelemeleri ve işlemleri yapacağız" dedi.