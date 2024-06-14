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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kız öğrencilerin giydikleri kıyafet nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki bir lisede eğitim gören bazı kız öğrencilerin, düzenlenen mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu. Bakan Tekin yaşanan olay hakkında "Gerekli incelemeleri ve işlemleri yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki bir lisenin bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine kız öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle alınmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kız öğrencilerin giydikleri kıyafet nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu - 1. Resim

YUSUF TEKİN: İNCELEME YAPACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki olay hakkında, "Gerekli incelemeleri ve işlemleri yapacağız" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kız öğrencilerin giydikleri kıyafet nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması hakkında konuştu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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