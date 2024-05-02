Millî Piyango 160 bin sanal kumar sitesini kapattırdı

MPİ, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri sebebiyle 168 bin 30 internet sitesi için BTK’ya ihbarda bulunurken bunlardan 160 bin 273’üne erişim engellendi.

Millî Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan sitelere karşı amansız bir mücadele veriyor. MPİ, 2023’te internet sitelerinde inceleme ve araştırma yaparak bunların çoğunda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı. MPİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yıl 168 bin 30 internet sitesini ihbar etti. Bunlardan 160 bin 273’üne erişimin engellenmesi sağlandı. Kanun dışı içeriklere sahip 5 bin 898 site pasif durumda bulunurken 1.859 site için işlemler devam ediyor. İdare, 2006-2023 yıllarında 239 bin 334 internet sitesi için BTK’ye bildirimde bulunurken bunların 230 bin 10’u kapatıldı.

Geçen sene BTK’ye ihbar edilen illegal bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sırasındakilerin menşeleri de belli oldu. Buna göre ABD 73 bin 175 internet sitesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 41 bin 607 siteyle Ermenistan, 19 bin 757 siteyle Hollanda ve 5 bin 627 siteyle Almanya takip etti. Listedeki diğer yerler sırasıyla Hong Kong, Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Birleşik Krallık ve İran oldu.

İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgisi ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişiler hakkında inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için girişimlerde bulunuldu.