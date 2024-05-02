Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Millî Piyango 160 bin sanal kumar sitesini kapattırdı

Millî Piyango 160 bin sanal kumar sitesini kapattırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Millî Piyango 160 bin sanal kumar sitesini kapattırdı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MPİ, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri sebebiyle 168 bin 30 internet sitesi için BTK’ya ihbarda bulunurken bunlardan 160 bin 273’üne erişim engellendi.

Millî Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, internet ortamında kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan sitelere karşı amansız bir mücadele veriyor. MPİ, 2023’te internet sitelerinde inceleme ve araştırma yaparak bunların çoğunda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu teşkil edecek içeriklere rastlandı. MPİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yıl 168 bin 30 internet sitesini ihbar etti. Bunlardan 160 bin 273’üne erişimin engellenmesi sağlandı. Kanun dışı içeriklere sahip 5 bin 898 site pasif durumda bulunurken 1.859 site için işlemler devam ediyor. İdare, 2006-2023 yıllarında 239 bin 334 internet sitesi için BTK’ye bildirimde bulunurken bunların 230 bin 10’u kapatıldı.  

Geçen sene BTK’ye ihbar edilen illegal bahis ve kumar sitelerinin ilk 10 sırasındakilerin menşeleri de belli oldu. Buna göre ABD 73 bin 175 internet sitesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 41 bin 607 siteyle Ermenistan, 19 bin 757 siteyle Hollanda ve 5 bin 627 siteyle Almanya takip etti. Listedeki diğer yerler sırasıyla Hong Kong, Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Birleşik Krallık ve İran oldu.

İnceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında, ilgili sitelerin, katılımcılarıyla para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı çok sayıda banka hesap bilgisi ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. Söz konusu hesap ve kişiler hakkında inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için girişimlerde bulunuldu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi - GündemKonya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldiNiğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemNiğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar varKonya'da dehşet! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü feci şekilde öldürdü - GündemKonya'da dehşet! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü feci şekilde öldürdüAlevi kanaat önderleri: CHP elini üzerimizden çeksin - GündemCHP elini üzerimizden çeksinDiyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı - GündemDiyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı1 mayıs tahrikçileri! Ortalığı karıştırıp ortadan kayboldular - Gündem1 mayıs tahrikçileri!
Sonraki Haber Yükleniyor...