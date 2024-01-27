Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!

Antalya'da 3 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ölü bulundu. Oğlunun acı haberi ile yıkılan baba, evladının sanal kumar borcu yüzünden öldüğünü söyledi. Gencin amcası ise yasa dışı bahis sitelerinin kapatılmasını istedi.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ocak 2024 20:39 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 20:46 - Güncelleme:

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