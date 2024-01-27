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    • Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!

    Antalya'da 3 gündür kayıp olan 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ölü bulundu. Oğlunun acı haberi ile yıkılan baba, evladının sanal kumar borcu yüzünden öldüğünü söyledi. Gencin amcası ise yasa dışı bahis sitelerinin kapatılmasını istedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sanal Bahis, Kumar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay'da yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın, Antalya'da cansız bedenine ulaşıldı.

    Manavgat'taki ormanlık arazide ağaca asılı halde bulunan gencin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!

    "OĞLUM SANAL KUMAR KURBANI"

    Gencin Hataydan, çalışmak için Antalya'ya geldiği öğrenilirken, evladını arayan baba ve aile yakınları Manavgat'a ayak basar basmaz acı haberle karşılaştı.

    Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!

    Gözyaşlarına boğulan acılı baba, oğlunun son zamanlarda sanal kumara alıştığını ve borçlandığını belirterek, "Allah hepsinin belasını versin. Oğlum bu yaşta kumar yüzünden öldü" dedi.

    "BU SİTELER KAPATILSIN"

    Amca Kemal Albayrak da, "Gençlerimiz sanal kumarın esiri oldu. Başkaları ölmeden bu siteler kapatılsın" diye konuştu.

    Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sanal BahisKumar
    Haberler > Gündem > Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın!
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