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Milyonlarca kişinin gözü Meclis’te! Vekiller 4 kritik kanun için mesai yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca kişinin gözü Meclis’te! Vekiller 4 kritik kanun için mesai yapacak
Tbmm, Yargı Paketi, Meclis, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BMM, haftaya yoğun bir gündemle başlayacak. Milyonları ilgilendiren düzenlemelere ilişkin temmuz sonuna kadar mesai devam edecek.

HABER MERKEZİ ANKARA -Bu hafta, komisyonlarda da yoğun bir mesai yapılacak. TBMM Adalet Komisyonunda 9’uncu Yargı Paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ise, tasarruf paketinde yer alan bazı tedbirlerin uygulamaya girmesi için hazırlanan kanun teklifi görüşülecek.

Ayrıca, TBMM Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak. TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK) teklifi görüşmelerine başlanacak. Teklif ile öğretmenlere yönelik artan şiddetin önüne geçilmesi, Millî Eğitim Akademisinin kurulması, kariyer basamaklarında yazılı sınavın kaldırılması, fenomen öğretmenlere yaptırım getirilmesi öngörülüyor. Siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması da bekleniyor.

Ayrıca, Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketinin de tamamlanarak, bu hafta Meclis’e sunulması öngörülüyor. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlıkların tamamlanması durumunda AK Parti grup yöneticilerinin bu konuyla ilgili muhalefet partilerini de ziyaret edebileceği belirtiliyor. Teklifin üzerindeki çalışmaların tamamlanması durumunda, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulabileceği ifade ediliyor.     

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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