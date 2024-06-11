Hollywood filmlerini aratmayan plan! Milyonluk soygunda 'Reza Zarrab' detayı

İstanbul Sarıyer'deki Mehmud Paşa Yalısı’nda bulunan şirketten 130 milyon liralık döviz çuvallara doldurularak çalındı. Yalıdaki şirketin sahibi ise Rezza Zarrab'ın eniştesi çıktı.

İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda dün meydana gelen hırsızlık olayı aratmadı.

İddialara göre; yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde özel güvenlik olarak çalışan Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturdu ve maskeli 4 kişiyi içeriye aldı.

4 ADET KASADAN 130 MİLYON TL

Yalıya bir de kamyonet dayayan hırsızlar, 4 adet kasanın kilidini kırdı. Kasalardan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyen hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Halk TV'nin haberine göre; sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.’nin ihbarının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde, güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin maskeli 4 şüpheliyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları, içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

REZA ZARRAB DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesi’de şirketle ilgili verilen bilgilere göre soyulan yalının sahibinin İran asıllı Behram Eromi olduğu öğrenildi. Eromi'nin Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli olduğu belirtildi.