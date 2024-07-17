Mine Elmas'ın ölmeden önce 5 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı! Geride 2 evlat bıraktı...

Yangında ölen iki çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas’ın beş kişiyi alandan çıkardığı, son olarak baba-oğula yardıma gittiğinde alevlerin ortasında kaldığı ortaya çıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz (68) ile Hilmi Coşkunöz’ün (38) baba oğul, Mine Elmas’ın (35) ise Mesut Coşkunöz’ün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Yangının bir evde kaynak ve hızar makinesiyle çalışma yapıldığı sırada kıvılcımların makilik alana sıçramasıyla çıktığı belirlenirken olayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli adliyeye sevk edildi, iki kişi tutuklandı.

Öte yandan yangınla ilgili ortaya çıkan detaylarda akrabaların yaşadığı dört evde yangın sırasında sekiz kişinin bulunduğu, alev ve dumanların evleri tehdit etmesi üzerine Mine Elmas’ın, iki çocuğu ve eşi ile Simay Coşkunöz ve çocuğunun güvenli bölgeye çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Kendisi de kalp hastası olan Elmas’ın, yangından kurtulmaya çalışan kanser hastası Mesut Coşkunöz ile bir süre önce enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen oğlu Hilmi Coşkunöz’ün yanına gittiği, üç kişinin burada alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybettiği kaydedildi.

Yangının başladığı saatlerde çektiği videoyu sosyal medya paylaşım sitesine gönderen Mine Elmas’ın görüntüde, alevlerin evlerin bulunduğu alana yaklaştığını söylemesi yer alıyor. Videoda, bölgede kendisi dışında üç çocuk ve dört yetişkin bulunduğunu anlatan Elmas “Helikopterler var ama evlerin bulunduğu alana, hatta bizim bulunduğumuz tarafa gelmiyorlar, yangının ilk başlangıç yerini söndürmeye çalışıyorlar. O kadar kişi aramasına rağmen itfaiye aracı gelmedi ve şu anda bulunduğumuz yerden dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

2 TUTUKLAMA

Öte yandan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında ise işlemler sürüyor. Hakan Gözalan - Mustafa İç İHA