Minibüs, otomobil ve tıra çarptı: 14 yaralı

Çorum’da işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobil ve tıra çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolunda edinilen bilgilere göre, Emirhan Keskin yönetimindeki 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci yönetimindeki 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı.

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Çarpmanın etkisiyle savurulan minibüs daha sonra park halindeki 19 ABC 966 plakalı tıra çarptı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.