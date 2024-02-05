MİTin operasyonu kirli planı deşifre etti: DEAŞ’ın FETÖ taktiği bozuldu

Yerel seçimler öncesi sokakları karıştırma talimatı alan ve kilise saldırısı ile bunu uygulamaya koyan DEAŞ’lı canilerin, FETÖ’nün ByLock’una benzer kriptolu programla haberleşme taktiği MİT’e takıldı...

Millî İstihbarat Teşkilatının, Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen DEAŞ’a düzenlendiği son operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre, kilisede bir vatandaşımızı katledenler, DEAŞ’ın sözde Horasan vilayeti ile bağlantılı... İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle ilişkisi olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla birlikte hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. MİT’in, Emniyet ile önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonla, eleman temini, finans ve lojistik faaliyetleri gösteren DEAŞ’a ciddi darbe indirildi.

KRİPTOLU İLETİŞİM

Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar sebebiyle örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinde farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi. Son dönemde yabancı uyruklu teröristleri daha çok kullanan DEAŞ’ın, güvenlik güçlerinin kontrol ve takibine yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar üzerinden kriptolu olarak haberleştiği tespit edildi. MİT tarafından, DEAŞ’ın sözde eski “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler, Nisan 2021’de Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye’ye getirildi. Güler’in ifadesinde yer alan, irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler sonucunda ülke genelinde operasyonlar düzenlendi. DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti yapılanması” ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu “Faruk ofisi”nin faaliyetleri akamete uğratıldı. DEAŞ’ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi Suriye’de etkisiz hâle getirildi.

HEDEFLERİ SANDIKTI

Bu başarılı operasyonların ardından terör örgütü, “Türkiye vilayeti” ismini “Selman-ı Farisi Taburu” olarak değiştirme kararı aldı. Örgütün sözde üst yönetiminin, Türkiye’deki diğer dinlere mensup kişilere, ayrıca sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verdiği belirlendi. DEAŞ üyelerinin hazırladığı raporları elebaşlarına kriptolu mesaj olarak aktardığını deşifre eden MİT, düğmeye basarak hainleri kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin, yerel seçimler öncesi sokakları karıştırma talimatı aldıkları ve bu hedef doğrultusunda kanlı eylemler planladıkları öğrenildi.