Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • MİTin operasyonu kirli planı deşifre etti: DEAŞ’ın FETÖ taktiği bozuldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MİTin operasyonu kirli planı deşifre etti: DEAŞ’ın FETÖ taktiği bozuldu
    Mit, Operasyon, Deaş, Fetö, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler öncesi sokakları karıştırma talimatı alan ve kilise saldırısı ile bunu uygulamaya koyan DEAŞ’lı canilerin, FETÖ’nün ByLock’una benzer kriptolu programla haberleşme taktiği MİT’e takıldı...

    Millî İstihbarat Teşkilatının, Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen DEAŞ’a düzenlendiği son operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre, kilisede bir vatandaşımızı katledenler, DEAŞ’ın sözde Horasan vilayeti ile bağlantılı... İstihbarat çalışmaları sonucu kilisedeki saldırının failleriyle ilişkisi olan sözde Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve onunla birlikte hareket eden örgüt üyeleri belirlendi. MİT’in, Emniyet ile önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonla, eleman temini, finans ve lojistik faaliyetleri gösteren DEAŞ’a ciddi darbe indirildi. 

    KRİPTOLU İLETİŞİM

    Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar sebebiyle örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinde farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi. Son dönemde yabancı uyruklu teröristleri daha çok kullanan DEAŞ’ın, güvenlik güçlerinin kontrol ve takibine yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalar üzerinden kriptolu olarak haberleştiği tespit edildi. MİT tarafından, DEAŞ’ın sözde eski “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler, Nisan 2021’de Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye’ye getirildi. Güler’in ifadesinde yer alan, irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler sonucunda ülke genelinde operasyonlar düzenlendi. DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti yapılanması” ile bu yapılanmanın bağlı bulunduğu “Faruk ofisi”nin faaliyetleri akamete uğratıldı. DEAŞ’ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi Suriye’de etkisiz hâle getirildi. 

    HEDEFLERİ SANDIKTI

    Bu başarılı operasyonların ardından terör örgütü, “Türkiye vilayeti” ismini “Selman-ı Farisi Taburu” olarak değiştirme kararı aldı. Örgütün sözde üst yönetiminin, Türkiye’deki diğer dinlere mensup kişilere, ayrıca sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verdiği belirlendi. DEAŞ üyelerinin hazırladığı raporları elebaşlarına kriptolu mesaj olarak aktardığını deşifre eden MİT, düğmeye basarak hainleri kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin, yerel seçimler öncesi sokakları karıştırma talimatı aldıkları ve bu hedef doğrultusunda kanlı eylemler planladıkları öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MitOperasyonDeaşFetö
    Haberler > Gündem > MİTin operasyonu kirli planı deşifre etti: DEAŞ’ın FETÖ taktiği bozuldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Antalya'da bulmaca gibi kaza: İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi bilmiyorum - GündemAntalya'da bulmaca gibi kaza: İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi bilmiyorumTırın altına giren lüks otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü feci şekilde can verdi - GündemTırın altına giren lüks otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü feci şekilde can verdi'Asrın felaketi'nden yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar... - GündemDehşete düşüren anlar kameradaBakan Fidan 'Durum iyi değil' diyerek duyurdu: ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir - Gündem'ABD-İran çatışması bölgeye yayılabilir'Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha teslim oldu - GündemIrak'ın kuzeyinde 2 terörist daha teslim olduMillet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız - GündemMillet Camii dualarla açıldıCumhur İttifakı Muğla adaylarını ilan etti! İşte tüm liste - GündemCumhur İttifakı, Muğla adaylarını ilan ettiTokat'ta 4 gün arayla 2 heyelan! 39 hane boşaltıldı - GündemTokat'ta endişelendiren olay! 39 hane boşaltıldıMurat Kurum'dan, DEM Parti'nin ayrı aday çıkarma kararına ilk yorum - GündemMurat Kurum'dan ilk yorum geldiMehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar: Deprem konutlarını 1 sene bitmeden teslim edeceğiz - GündemÖzhaseki'den deprem konutlarıyla ilgili önemli açıklama
    Sonraki Haber Yükleniyor...