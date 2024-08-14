Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Motosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü

Motosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Güney ilçesinde motosikletten düşüp kafasını asfalta çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre; emekli öğretmen olan eşi Gündüz Deryan’ın ölümünden sonra yalnız başına yaşamaya devam eden Fatma Deryan, dün akşam motosikletiyle evine gönderken dengesini kaybederek yere düştü.

Motosikletten düşüp başını asfalta çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü - 1. Resim

KAFASINI YERE ÇARPTI

Başını asfalta çarpan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ile Irak arasında kritik diplomasi! Güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacakİsrail medyasından 'ateşkes' iddiası: ABD yeni bir teklif sunacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - GündemBaltalı gencin arkadaşı korkunç gerçeği anlattıTürkiye ile Irak arasında kritik diplomasi! Güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak - GündemTürkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacakAfrin'de bombalı saldırı! Yaralılar var - GündemAfrin'de bombalı saldırı! Yaralılar varTürkiye'de 2023'te en çok göç veren ve göç alan şehirleri belli oldu! İstanbul ve Ardahan detayı... - GündemTürkiye'nin 'göç istatistikleri' belli olduEskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış - GündemEskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktıİstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı - Gündemİstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...