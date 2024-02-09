Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar: 7 teğmene 'fotoğraf' ihracı

Tuzla Piyade Okulu'nda kursiyer teğmenler arasında "Atatürk fotoğrafı takmama" nedeniyle gündem olan tartışmayla ilgili MSB'den açıklama geldi. Açıklamada, "Olaya karışan personel hakkında mevzuat gereğince silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verilmiştir." denildi.

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'ndaki kursiyer teğmenler arasında bazı askerlerin Atatürk fotoğrafı takmaması nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Olayların ardından Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlatmış ve söz konusu teğmenleri disipline sevk etmişti.

"SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA KARARI VERİLDİ"

Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karara göre olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma’ kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dün de basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplamıştı. Kaynaklar, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili son duruma ilişkin soruya şu cevabı vermişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini Anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve Sayın Bakanımızın onayına sunulacaktır. Sayın Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."