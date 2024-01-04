MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması

4 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:58

Askere gitmeyi bekleyen vatandaşlar için önem arz eden bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte netlik kazanmaya başladı. Memur maaşlarına gelen zam oranıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak hesaplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapması beklenen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında memur maaşlarına yapılan zamların ardından bedelli askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağına ilişkin sorulara cevap verdi.

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır."