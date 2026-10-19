Muhalefet kanadında CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz devam ederken, CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Yeni Parti'ye ateş püskürdü. Kılıç, Özgür Özel ve ekibinin CHP kasasından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 80 milyon TL aktardığını iddia etti.

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CHP ve Yeni Parti arasında kayyım atanan Halk TV üzerinden başlayan tartışma yeniden alevlendi.

Kayyım kararının doğru olduğunu belirten CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'a Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan "Alçak" diyerek tepki göstermişti.

İki isim arasında derinleşen tartışma, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Volkan Enver Kılıç, Arslan'ın sözlerine sert tepki gösterirken, belediye başkanlarının Halk TV'ye sponsor olmaları için baskı altına alındığını da öne sürdü.

Muhalefette '80 milyon TL' krizi! Özel ve ekibi, CHP kasasından Cafer Mahiroğlu'na aktardı iddiası

"MAHİROĞLU'NA 80 MİLYON TL AKTARILDI"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kılıç, CHP'nin kasasından Halk TV'ye milyonların aktarıldığını belirterek "Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"HALK TV YAYIN ORGANI DEĞİL"

Halk TV yayın organı değildir. Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri yüzünden el konulmadı. Kaçak müptezel patronu soy ismini Mahiroğlu olarak değiştiren Cafer Özdemir'in 30 milyar lira tutarındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiasıyla el konuldu. Ticari sahtekârlık iddiasıyla el konuldu.

Muhalefette '80 milyon TL' krizi! Özel ve ekibi, CHP kasasından Cafer Mahiroğlu'na aktardı iddiası

"BAŞKANLARA SPONSORLUK İÇİN BASKI YAPILDI"

Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız? Belediye başkanlarına program için milyonlarca lira tutarında sponsor olmaları için baskı yapmadınız mı? Hesap ortada. İddianameler de... Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?

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Cafer Özdemir belediyelere tekstil ürünleri sattı mı satmadı mı? Görkemli Hatıralar'a, belediyelerden, program başı en az 1 milyon, parti kasasından her ay kaç lira verdiniz, 3 milyon mu, 5 mi? Halk TV'nin kapanmasını istiyor muydunuz? Malum asgari ücretle çalıştırdığınız basın emekçilerini asgari ücretle, yarı aç yarı tok yıllarca çalıştırdınız, şimdi kıdem tazminatlarını devlete yükleme zamanı? Ne güzel memleket!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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