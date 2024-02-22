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    • Haberler > Gündem > Muharrem İnce soruşturmasında sıcak gelişme: Ankara Kuşu serbest kaldı

    Muharrem İnce soruşturmasında sıcak gelişme: Ankara Kuşu serbest kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Muharrem İnce soruşturmasında sıcak gelişme: Ankara Kuşu serbest kaldı
    Ankara Kuşu, Muharrem İnce, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 genel seçimleri öncesi kendisine ait olduğu iddia edilen görüntüler sebebiyle kurulan kumpas üzerine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış  "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar  'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' ile suçlanmıştı. Davada yeni bir gelişme yaşandı, Oktay Yaşar ve Veli Koçak beraat etti. İşte detaylar...

    SAVCININ MÜTALAASI

    Ankara19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

    BERAATİNİ İSTEDİ

    Davada söz alan Oktay Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini belirterek, beraatını talep etti. Sanık Veli Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını öne sürdü. 

    KARAR VERİLDİ

    Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verdi. Öte yandan sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunuldu. 

    İDDİANAMEDEN

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'sosyal medyadan sorumlu yöneticisi' Cevheri Güven ve birçok FETÖ'cü hesabın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye yönelik hem sahte müstehcen video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanarak, söz konusu içeriklerin firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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