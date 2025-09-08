Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da gözaltına alınan, 5 Temmuz’da tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi’ne gönderilen Muhittin Böcek, akşam saatlerinde baş kısmında uyuşma şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Yaklaşık 2,5 saat boyunca tetkikleri yapılan Böcek’in tomografi ve MR çekimleri sırasında hastanenin ilgili bölümleri vatandaş girişine kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle Acil Servis Tomografi ve MR bölümlerine sadece yetkili personel alındı.

Kontrollerin ardından sağlık durumu stabil görülen Muhittin Böcek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde tekrar cezaevine götürüldü.

