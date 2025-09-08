Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlker Arslan'ın milyonluk para trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti

İlker Arslan'ın milyonluk para trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rüşvet, Antalya, CHP, Muhittin Böcek, MASAK, Para Transferi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da CHP’li eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bağlantılı rüşvet soruşturmasında İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş adamı Fazlı Ateş tutuklandı. MASAK raporlarındaki milyonluk para transferleri ve usulsüz koruma kararları dosyaya yansıdı.

Temmuz ayında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan il emniyet müdürü İlker Arslan ve rüşvete aracılıkla suçlanan iş adamı Fazlı Ateş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

PARA TRANSFERİ MERCEK ALTINDA

Mali Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polisler, inceledikleri MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan ile bağlantılı 3 milyon liralık para transferini mercek altına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerine başvurdu. B.Ç. şüpheli, E.T. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde dikkat çeken iddialar yer aldı.

FAZLI ATEŞ İSMİNİ VERDİ

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ASAT kurumundan ihale alan ve hak edişinin ödenmeyerek haksızlığa uğradığını iddia eden E.T. ifadesinde, Arslan'ın arkadaşı Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet alma/görevi kötüye kullanma suçları kapsamında kalabilecek maddi menfaat temin ettiğini anlattı.

E.T. ifadesinde Fazlı Ateş'in kendisini emniyet müdürünün çok yakın bir ismi olarak tanıttığını aktararak, emniyet müdürünün Muhittin Böcek ve oğlu ile de çok yakın olduğunu ifade ettiğini dile getirdi. Ayrıca sorun yaşadığı bir ihaleyle ilgili Ateş'e 2 milyon verdiğini ancak işinin olmaması nedeniyle bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını aktardı.

Emniyet birimleri ifade üzerine Fazlı Ateş'in banka hesaplarını da incelemeye aldı. Fazlı Ateş'in bu 2 milyonu, emniyet müdürünü evinin tamirat işlemlerini gerekçe göstererek başka bir iş adamından aldığı 2 milyonla ödediğini saptadı.

İlker Arslan'ın milyonluk rüşvet trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti - 1. Resim

PEŞİNAT BEDELİ ATEŞ'TEN

Sabah'ın haberine göre; Ateş'in hesabında yapılan detaylı incelemede Emniyet Müdürü'nün kızı adına Antalya ili Döşemealtı'nda yapılmakta olan bir inşaattaki daire için 1 milyon 500 bin lira para transferi yapıldığı tespit edildi.

Ateş'in şirket hesabına 11 Haziran 2025 tarihinde gönderdiği paranın açıklama kısmında, "Sun City/2 Antalya Dilruba Hediye Arslan adına peşinat bedeli" ibaresinin yazılı olduğu belirlendi.

Ateş'in, Emniyet Müdürü Arslan'ın Antalya'ya atanmadan önce yurt dışında görev yaptığı dönemde aldığı yurt dışı plakalı aracın ithalatı ile ilgili aracı bir firmaya trafik tescil işlemlerinin takibi maksadıyla geçtiğimiz 7 Şubat günü yaklaşık 27 bin euro yani (997 bin lira) gönderdiği de tespit edildi. Bu işlemin açıklama kısmında da "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" yazıldığı görüldü.

EŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Mahkemece tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın eşi Melek Arslan da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Arslan'ın tutuklanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kullandığı otomobile de usulsüz koruma kararı verdirdiği iddia edildi.

