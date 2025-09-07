Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
Türkiye, Antalya, Emniyet Müdürü, Rüşvet, Yolsuzluk, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen ve Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyorTarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pazar planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarı - GündemMeteoroloji'den 4 kente sarı kodlu uyarıSavcı katilinin babası konuştu, sözleri kan dondurdu: "Baba-oğul gibiydiler, koparamadım" - Gündem"Baba-oğul gibiydiler, koparamadım"CHP'de kritik temas! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı - Gündem"Üç gün önce" diyerek her şeyi anlattıDünyada benzeri yok! Bakan Tekin'den "İmam hatipleri markalaştıracağız" sözleri - GündemBakan Tekin: İmam hatipleri markalaştıracağızErdoğan'ın Çin ziyaretinin yankıları sürüyor: Hepimiz kazanırız - GündemÇin ziyaretinin yankıları sürüyor: Hepimiz kazanırızCHP'de 'butlan'dan kurtulma hesapları! Amaç, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak - GündemCHP'de 'butlan'dan kurtulma hesapları
Sonraki Haber Yükleniyor...