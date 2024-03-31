Müşahitlerin kavgasında bıçaklar çekildi: Yaralılar var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yerel seçimlerde oy verme işlemi devam ederken Konya'da okul bahçesinde kan aktı. Müşahitler arsında çıkan kavgada bıçaklar çekildi, 2 kişi yaralandı.
Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini belirleyeceği Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Yenimahalle İstasyon Bulvarı'ndaki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sürerken iki müşahit arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. bıçakla, G.A. darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgada darbedilerek yaralanan G.A. da ekiplerce hastaneye götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı