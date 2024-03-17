Mustafa Varank sahurda gençlerle bir araya geldi: Biz 'hatırlamıyorum' diyenlerden değiliz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın sosyal medyadan yaptığı sahur çağrısına çok sayıda insan katıldı. Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önünde bir araya gelen gençler Başkan Aktaş ve Mustafa Varank ile sahur yaptı. Burada söz alan Mustafa Varank, "Emin olun biz vaatlerimizi verip de ondan sonra gazeteci sorduğunda 'Öyle bir şey mi dedim ya? Ben hatırlamıyorum' diyenlerden değiliz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan yaptığı, "Gelenekseli bozmadık, bu gece saat 02.00’de Mustafa Varank Bakanım ile Abdal'dayız. Kimler sahurda bize katılıyor? Tahanlılar ve simitler benden. Çaylar da sizden olsun mu Sayın Bakanım?" paylaşımının ardından çok sayıda kişi Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önüne geldi.

Çay, simit ve tahanlı pide eşliğinde gençlerle sahur yapan Aktaş ve Mustafa Varank, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bu şehre hizmet eden AK Parti belediye başkanlarının vatandaşların hayatını rahatlatacak ve şehrin konforunu arttıracak projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra da Bursa'nın 17 ilçesinde Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

"31 MART'TA FERASETLE TERCİHİMİZİ YAPMAMIZ LAZIM"

Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesinin gençlere, emeklilere ve ailelere dönük daha nice hizmetleri yeni dönemde hayata geçireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Biz sizlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Bu mübarek akşamda, sahur vaktinde bir çağrımızla buraya gelip hıncahınç bu meydanı dolduran, şu gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimizden bir ricada bulunmak istiyorum. Bu hizmet kervanı devam etsin istiyorsak 31 Mart'ta ferasetle tercihimizi yapmamız lazım. Kimler hizmetten yana, kimler proje üretmekten yana, kimin kalbi bu şehirle atıyor, kim Bursalı hemşehrileriyle gönül bağı, gönül sofraları kurabiliyor bunu değerlendirin. Buna göre tercihinizi yapın. Eğer siz bu tercihi yapmazsanız emin olun meydan kimlere kalıyor biliyor musunuz? İş bilmezlere kalıyor. Beceriksizlere kalıyor. Hizmet etmek gibi bir derdi olmayanlara kalıyor. Ben inanıyorum ki Bursalı hemşehrilerimiz ferasetle karar verecek ve başkanlarımıza sahip çıkacak."

"BİZ SÖZ VERİNCE SÖZÜNDE DURANLARDANIZ"

Vatandaşların desteğini alarak her şeyin üstesinden geleceklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti: "Eksiklerimiz elbette var. Yavaş kaldığımız noktalar elbette var. Bitirmekte biraz geç kaldığımız hususlar elbette var ama emin olun biz vaatlerimizi verip de ondan sonra gazeteci sorduğunda 'Öyle bir şey mi dedim ya? Ben hatırlamıyorum' diyenlerden değiliz. 'Sen şu icraatı yapacaktın?' diye sorulduğunda 'Hatırlamıyorum. Kelimesi kelimesine ben nasıl bileyim' diyenlerden değiliz. Biz söz verince sözünde duranlardanız. İnşallah en güzel şekilde 31 Mart akşamından sonra 1 Nisan'dan itibaren aynı hızla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki sizler bizim yanımızda olun."

"YENİ DÖNEMDE YENİ SÜRPRİZLER VAR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu aktardı. Geçen yılki sahur etkinliğine gençlerin koşarak geldiğini hatırlatan Aktaş, bu gece de Abdal Meydanı'nın yine dolduğunu belirterek gelen herkese teşekkür etti. Bu sahur etkinliğini bundan sonra her ramazanda yaparak geleneksel hale getireceklerini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu: "Göreve geldiğim günden beri 'Genç kardeşlerimizle alakalı neler yapabiliriz? Nasıl yenilikler, nasıl ayrıcalıklar ortaya koyabiliriz?' diye ekip arkadaşlarımızla beraber hep bunun hesabını yaptık. Bu heyecanla 16 tane gençlik merkezi açtık. Hepsi Allah'a şükürler olsun dolup taşıyor. Gençlerimizin hayatına dokunmak için ana kucaklarından başlayıp YKS kurslarına, meslek lisesi burslarından üniversite burslarına varana kadar ciddi çeşitlendirmeler yaptık. Yeni dönemde yeni sürprizler var. İnşallah Rabb'im nasip ederse 31 Mart akşamı sizin de güçlü desteğinize yolumuza devam edersek, ki hiç şüphemiz yok Allah'ın izniyle ben onun devam edeceğine yürekten inanıyorum, inşallah 1 Nisan sabahından itibaren hem gençlerimize hem emeklilerimize hem de Bursa'da yaşayan her bir kadınımıza, erkeğimize, insanımıza hizmet etmek, onların hayatına değer katmak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın."