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Haberler > Yaşam > Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü

Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü

Düzenleyen: / Kaynak: Haber Merkezi
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Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü

Yaşam Haberleri  / Haber Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa’ya yakıştığını söyleyerek, “Geçtiğimiz dönem 3.200.000 metrekare yeni yeşil alanı şehrimize kazandırdık. Yeni dönemde de bunun üzerine 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşerilerimize veriyorum. Ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum” dedi.

3.500.000 METREKARE YENİ YEŞİL ALAN

Parklarıyla, yenilebilir enerji kullanımıyla ‘Yeşil ve Yaşanabilir’ bir Bursa hayaliyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa’ya yakıştığını söyledi. Geçtiğimiz dönem 1.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözünü verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Sözlerini tutmayanların aksine bu hedefimizin iki katından fazla yeşil alanı yani 3.200.000 metrekare yeni yeşil alanı şehrimize kazandırdık. Bursa artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşerilerimize veriyorum. Yeşile doyamayan kadrolar olarak ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü - 1. Resim

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA MİLYONLARCA METREKARE PARK

Bursa’nın yeşili ve mavisinin uyumuyla bir başka güzel olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Kaynağını Uludağ’dan alıp Bursa ovasına doğru süzülen derelerin şehrin en önemli hazinelerinden olduğunu söyledi. Bu hazinelerin çevresini yeşille donatarak, şehir insanının nefes alacağı, sağlık ve huzur bulacağı bir hale geleceği koridorlarla Bursa’da ‘yeşil mavi bir ağ’ oluşturacaklarını anlattı. Başkan Aktaş, “Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacıvat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü - 2. Resim

BÖLGE PARKLARI

Yeni dönemde en az 11 tane yeni bölge parklarını şehre kazandıracaklarını belirten Başkan Aktaş, “42.000 metrekarelik Yunuseli Çamlık Parkı, 30.000 metrekarelik Demirci Parkı, 31.000 metrekarelik Göçmen Konutları Parkı, 500.000 metrekarelik Hasköy Mesire Alanı, 45.000 metrekarelik Şirinevler Parkı, 42.000 metrekarelik Hasanağa Kızılcıklı Parkı, 28.000 metrekarelik Büyükbalıklı Parkı, 20.000 metrekarelik Balkan Parkı, 19.500 metrekarelik Balat, Doğanköy Parkı, 11.000 metrekarelik Karapınar Parkı, 40.000 metrekarelik Samanlı Parkı gibi birçok bölge parkını şehrin farklı noktalarında halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Haber Merkezi
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