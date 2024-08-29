Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Müstehcen yayınlara çocukları alet eden 10 sapık yakalandı!

Müstehcen yayınlara çocukları alet eden 10 sapık yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Müstehcen yayınlara çocukları alet eden 10 sapık yakalandı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de internetten müstehcen yayın yapan, suçlarına çocukları da alet eden şahıslara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı.

İSTİSMARCILAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin sanal devriyeleri neticesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan şahıslar tespit edildi. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 10 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon da 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi.

10 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haluk Levent "Araştırdık" diye duyurdu! Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ailesiyle ilgili çarpıcı sözler - GündemNarin'in ailesiyle ilgili çarpıcı sözler!Eyüpsultan’da araba ormana daldı! 2 kişi yaralandı - GündemEyüpsultan’da araba ormana daldı! 2 kişi yaralandıAdil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus! Saklandığı adresleri vermedi... - GündemAdil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus!Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları! DEM Parti modeli ifşa oldu - Gündemİmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hesapları!İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - GündemKüçükçekmece'de metrobüs kazasıEsenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdı - GündemEsenyurt’ta bıçaklı saldırgan 1’i polis 2 kişi yaralandı: Kaçma anları kameralara yansıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...