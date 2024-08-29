Müstehcen yayınlara çocukları alet eden 10 sapık yakalandı!

Mersin'de internetten müstehcen yayın yapan, suçlarına çocukları da alet eden şahıslara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı.

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İSTİSMARCILAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin sanal devriyeleri neticesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan şahıslar tespit edildi. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 10 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon da 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi.

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10 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.