Afyonkarahisar'da karı koca çifte çocuk istismarından kelepçe
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da bir karı koca 12 yaşını tamamlamış çocuğu istismar etti. 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan çift Şuhut ilçesinde gözaltına alındı.
Korkunç olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Jandarma ekipleri aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda 57 yaşındaki Y.Ö. ile karısı 49 yaşındaki Y.Ö.'nün 12 yaşını tamamlamış çocuğu istismar ettikleri belirlendi.
Söz konusu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan çift Şuhut ilçesinde yakayı ele verdi.
Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı