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Müzede 2,7 milyonluk vurgun! Müdür ve muhasebeci gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Müzede 2,7 milyonluk vurgun! Müdür ve muhasebeci gözaltında
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta görev yapan Müze Müdürü Ahmet M. ile muhasebe mutemedi Ferudun E. 2,7 milyon liralık vurgun iddiasıyla gözaltına alındı.

Karadeniz Ereğli Müzesi’nde 2023 yılından itibaren yapılan denetimlerde 2 milyon 700 bin TL’lik usulsüz işlem tespit edildi.

MÜZE VE MUHASEBE MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Zimmet iddiaları üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Müze Müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Ferudun E. zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konuya ilişkin adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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