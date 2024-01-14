Naci Görür'den Bolu depremi sonrası endişelendiren yorum, 'Fay hattı tam olarak kırılmadı'

14 Ocak 2024 11:54 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 11:57

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün sabah saatlerinde Bolu'da meydana gelen depremle ilgili konuştu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya ağı X'teki (Twitter) paylaşımında, "Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir." dedi.

Naci Görür, X'teki paylaşımında deprem sarsıntılarına yol açan fay hattının ve depremin yaşandığı yerin haritasını da yayınladı. İşte o paylaşım;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09.01'de Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.1 olarak gösterdi. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bolu'da 13 Ocak günü (dün) de 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

DEPREM UZMANLARININ TAKİPÇİ SAYILARI ARTIYOR

Öte yandan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kere daha yüzleşti. Deprem bilimi uzmanlarının söylediği her şey gündem olurken, Naci Görür, Ahmet Ercan ve Şükrü Ersoy gibi yer bilimcilerin takipçi sayıları fenomenlerle yarışıyor.

Ülkemizde deprem denince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Naci Görür'ün Twitter'da 2,3 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın ise 600 bine yakın takipçisi var.

Meslektaşları ile polemiğe giren ve İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük depremin yaşanmayacağını savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un takipçi sayısı ise yaklaşık 125 bin.