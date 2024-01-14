Bolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Son deprem haberi Marmara'dan geldi. Bolu'da korku dolu anlar yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Çevre iller de hissetti, işte son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son deprem haberi Bolu'dan geldi.
BOLU 3,9 İLE SALLANDI
AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 10.79 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Haber Merkezi