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    Bolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Son deprem haberi Marmara'dan geldi. Bolu'da korku dolu anlar yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Çevre iller de hissetti, işte son gelişmeler...

    Bolu&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Son deprem haberi Bolu'dan geldi. 

    BOLU 3,9 İLE SALLANDI

    AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 10.79 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    BOLU
    Haberler > Gündem > Bolu'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
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