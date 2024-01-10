Çorum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi

10 Ocak 2024 00:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 01:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Derinliği 16.81 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

PEŞ PEŞE 2 ARTÇI DAHA

Mecitözü merkezli saat 00.34'te meydana gelen depremin ardından aynı noktada 00:37'de 3 şiddetinde ve 00:41'te 2.2 şiddetinde peş peşe iki artçı daha meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.