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    Çorum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çorum’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre depremin merkez üssü Mecitözü olarak açıklanırken, saat 00:34'te yaşanan sarsıntı yerin 16.81 km derininde gerçekleşti.

    Çorum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Derinliği 16.81 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

     

    PEŞ PEŞE 2 ARTÇI DAHA

    Mecitözü merkezli saat 00.34'te meydana gelen depremin ardından aynı noktada 00:37'de 3 şiddetinde ve 00:41'te 2.2 şiddetinde peş peşe iki artçı daha meydana geldi. 

    KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

    AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

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    DepremÇorum
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