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    Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Şubat detayı dikkat çekti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. AFAD saat 22.20'de gerçekleşen depremin yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, depremle ilgili henüz olumsuz bir rapor bildirilmediğini duyurdu. Öte yandan depreme ilişkin Naci Görür'den de ilk açıklama geldi.

    Kahramanmaraş&#039;ta deprem! 6 Şubat detayı dikkat çekti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde yaşanan 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından az önce bir artçı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

    KAHRAMANMARAŞLILAR YİNE AYNI KORKUYU YAŞADI

    Aynı günde iki deprem, 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta bir kez daha endişeleri artırdı. 

    Öğle saatlerinde ise Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı yerin 2.6 kilometre derinliğinde kaydedilmişti. 

    NACİ GÖRÜR'DEN 4.1'LİK DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

    Kahramanmaraş'ı korkutan depremin ardından Jeoloji Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Kahramanmaraş, Nurhak’ta 4,0 deprem oldu. Deprem 6 Şubatta kırılan Çardak Fayı üzerinde ve bu fayın 'Malatya Fayı'yla kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

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    DepremKahramanmaraşAfad
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Şubat detayı dikkat çekti
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