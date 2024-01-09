Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Şubat detayı dikkat çekti

9 Ocak 2024 22:30 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:10

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde yaşanan 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından az önce bir artçı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞLILAR YİNE AYNI KORKUYU YAŞADI

Aynı günde iki deprem, 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta bir kez daha endişeleri artırdı.

Öğle saatlerinde ise Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı yerin 2.6 kilometre derinliğinde kaydedilmişti.

NACİ GÖRÜR'DEN 4.1'LİK DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'ı korkutan depremin ardından Jeoloji Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, "Kahramanmaraş, Nurhak’ta 4,0 deprem oldu. Deprem 6 Şubatta kırılan Çardak Fayı üzerinde ve bu fayın 'Malatya Fayı'yla kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.