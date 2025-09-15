'Nazar boncuğu'nu kurtarma planı devrede: Meke Gölü 2027'de suya doyacak

CEMAL EMRE KURT / KONYA - “Dünyanın nazar boncuğu” olarak nitelenen Konya’daki Meke Gölü’nü yeniden canlandırmak için harekete geçildi. Yağışların az olması ve yer altı sularının çekilmesiyle kuruyan krater göle can suyunun 2027 yılında verilmesi planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “tarım başkenti” olarak bilinen ilde kuraklığa karşı verilen mücadeleyi anlattı. Altay “Karapınar Atıksu Arıtma’dan çıkan suyu Meke Gölü’ne basarak göle tekrar hayat vereceğiz. Kalyon Holding burada sosyal sorumluluk çerçevesinde bedelsiz 3 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) yapıyor. GES kurulumuyla ilgili izinler tamamlandı, yakında çalışması başlayacak. Ardından biz de tesisten göle 8 kilometrelik boru hattı çekeceğiz. 2027 sonunda göle yeniden su vererek dünyanın nazar boncuğunu tekrar inşa etmeyi planlıyoruz. Çalışmanın tamamlanması ile göle 20 milyon metreküp su verilmeye başlanacak. Bu suyla göl çevresine dikimi yapılan yaklaşık 1 milyon ağaç da sulanacak” dedi.

Meke Gölü'nün eski hali

DİĞER GÖLLER DE KURTARILIYOR

Konya’nın diğer önemli iki gölü olan Tuz ve Beyşehir gölleri için de çalışmaları bulunduğunu aktaran Altay “Tuz Gölü’nde Konya tarafında insan kaynaklı suyun arıtılmadan göle deşarjını engellemek adına 4 yerde atık su arıtma tesisleri yaptık. Dolayısıyla Konya kısmından artık hiçbir su arıtılmadan deşarj edilmiyor. Beyşehir Gölü’nde ise Çevre Bakanlığıyla bir çalışma yürütüyoruz. 2028 sonuna kadar yine Beyşehir Gölü’ne bütün suyu arıtarak deşarj edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"OBRUKLARI TEK TEK HARİTALANDIRIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde yer altı sularının tarımsal faaliyetler için çekilmesiyle oluşan obruklar için de yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. Belediye, Devlet Su İşleri (DSİ), Niğde Üniversitesi ve İspanya’dan Zaragoza Üniversitesi ile “obruklar rastgele mi oluşuyor, yoksa bir güzergâhı takip ederek mi oluşuyor” sorusuna cevap bulmak için ortak çalışma başlattıklarını ifade etti.

Altay “İspanya bu konuda uzman bir ülke. Şu anda sahada bir çalışma yürütüyorlar. Mevcut obrukları tespit edip yeni oluşanları ekleyecek bir dijital sistem oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

DSİ’nin ülke çapındaki yer altı suyunun hacmini ölçmek için de bir çalışma yürüttüğünü anlatan Altay “Yer altında ne kadar suyumuz olduğunu bugüne kadar tespit edememişiz. DSİ şu anda İç Anadolu’da kılavuz kuyuları açarak yer altı suyunun toplam rezervini hesap etmeye çalışıyor” dedi.