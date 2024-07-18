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Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nem yüzde 100&#039;e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı
Meteoroloji, Hava Durumu, Sıcaklık, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt geneli yüksek sıcaklıklarla boğuşurken İstanbul'da Ataşehir ile Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Hava Forum, Türkiye çevresinde sıcaklıkların 50-43-41 aralığında olduğunu kaydederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kavurucu sıcağın bir hafta daha etkili olacağını bildirdi. 

Yüksek sıcak ve nem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle İstanbul'da gece boyunca etkili olan nem rekor kırdı.  Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü buldu. 

Megakentte genel hava sıcaklığı sabahın ilk saatleri itibarıyla 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3 derece ve nem oranı yüzde 85'i buldu.

Hava Forum, paylaştığı haritada sıcaklıkların etkisini sürdüreceğini duyurdu ve şu ifadelere yer verdi:

Ateş hattına düşmüş gibiyiz.  Batımız, doğumuz, kuzeyimiz, güneyimiz her bir tarafımız sıcak... Türkiye ortada kaldı, haritaya bakınca bunalıma giriyoruz...

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 1. Resim

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre ise yurt geneli kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

18 TEMMUZ PERŞEMBE

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 2. Resim

19 TEMMUZ CUMA

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 3. Resim

20 TEMMUZ CUMARTESİ

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 4. Resim

21 TEMMUZ PAZAR

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 5. Resim

22 TEMMUZ PAZARTESİ

Nem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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