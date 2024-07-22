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Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri denizde boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk&#039;ün yeğenleri denizde boğuldu
Şile, Deniz Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şile'de serinlemek için denize giren Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılar plajında geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşanan olayda, 4 genç serinlemek için denize girdi. Gençler bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklendiler. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ekipleri sevk edildi. 

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri denizde boğuldu - 1. Resim

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ 

Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kaybolan 1 kişiyi ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Hastaneye kaldırılan Üzeyir İlhan Öztürk(27) hayatını kaybetti. Kardeşi Alim Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri denizde boğuldu - 2. Resim

NEVŞEHİR VALİ YARDIMCISI'NIN YEĞENLERİ 

Denizde boğularak hayatını kaybeden kardeşler Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk'ün Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün yeğenleri denizde boğuldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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