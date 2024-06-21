Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü

Niğde'de Nevzat T. yeğeni ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Nevzat T. ardından yeğeni Gökhan T. ve ailesine kurşun yağdırıp intihar etti. Korkunç olayda, yeğen Gökhan T.'nin eşi Semiha ve kızı Gizem hayatını kaybetti.

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Niğde'de Yıldıztepe beldesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Nevzat T. yeğeni 36 yaşındaki Gökhan T. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu.

NEVZAT T. OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.