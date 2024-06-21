Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü

Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Niğde&#039;de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen &#039;toprak&#039; için tartıştı 3 kişi öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de Nevzat T. yeğeni ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Nevzat T. ardından yeğeni Gökhan T. ve ailesine kurşun yağdırıp intihar etti. Korkunç olayda, yeğen Gökhan T.'nin eşi Semiha ve kızı Gizem hayatını kaybetti. 

Niğde'de Yıldıztepe beldesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Nevzat T. yeğeni 36 yaşındaki Gökhan T. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. 

Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu.

Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü - 1. Resim

NEVZAT T. OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü - 2. Resim

Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehit askerin son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer ben şehit olursam..." - Gündem"Cennette hepimiz iftara davetliyiz"Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi - GündemGölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldiAsgari ücrete zam tarihini açıkladı! SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında rakam verdi - GündemSGK Uzmanı Başuzmanı Karakaş canlı yayında rakam verdiDiyarbakır ve Mardin'deki yangın faciasına 5 milyonluk acil durum ödeneği - GündemAnız yangını faciasına 5 milyonluk ödenekGaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı! - GündemGaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı!Söğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü - GündemSöğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...