Niğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Mayıs 2024 04:43 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 04:44 - Güncelleme:

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Niğde'de hafif ticari araç ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.