Niğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Niğde'de hafif ticari araç ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde yaşandı. B.D. idaresindeki hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI
Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde B.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı