Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Niğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Niğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Niğde’de ticari araç minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de hafif ticari araç ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde yaşandı. B.D. idaresindeki hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde B.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MEB’den 'dijitalleşme' mesaisi! Eğitimde yapay zekâ kullanılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da dehşet! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü feci şekilde öldürdü - GündemKonya'da dehşet! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü feci şekilde öldürdüAlevi kanaat önderleri: CHP elini üzerimizden çeksin - GündemCHP elini üzerimizden çeksinDiyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı - GündemDiyanet’ten hacı adaylarına vize uyarısı1 mayıs tahrikçileri! Ortalığı karıştırıp ortadan kayboldular - Gündem1 mayıs tahrikçileri!Kaldırım taşlarını söküp polise saldırdılar! Maskeli eylemciler kamerada - GündemKaldırım taşlarını söken eylemciler kameradaTürkiye'nin dört bir yanında görüldü! İstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim... - Gündemİstanbul'da gökyüzünde tedirgin eden garip cisim...
Sonraki Haber Yükleniyor...