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'Nişanlıma küfretti' diyerek kurşun yağdırmıştı! Cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, İzmit, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de komşusunu nişanlısına 'küfür ettiği' ve 'iftira attığı' iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren sandığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi'nde 21 Haziran 2023'te İsmail Kütük (54) ile Erdem D. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem D. pompalı tüfekle İsmail Kütük'e ateş etti. Kütük, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Erdem D. ise tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Savunma yapan katılanlar vekili Nazmi Küçükosmanoğlu, "Maktul evindeyken sanık tarafından telefonla aranarak olay yerine götürülüyor ve öldürülüyor. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'AĞIR TAHRİK' İDDİASI

Sanık avukatı Yener Tanyıldız ise "Sanık ile maktul 30 yılı aşkındır komşudur. Sanığın maktul ile problemi yok. Olay günü beraber alkol kullanıyorlar. Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ve iftira atıyor. Olaydan sonra sanık kaçmayarak jandarmaya yaşananları anlatıyor. İftira ve küfürler nedeniyle olay ağır tahrik altında gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Söz verilen sanık Erdem D. ise pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesinin bulunduğunu söyleyerek tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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