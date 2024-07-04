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Cinnet getiren baba ailesini yok etti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinnet getiren baba ailesini yok etti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Çanakkale, Biga, Cinnet, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de cinnet getiren adam, eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir binanın ikinci katında oturan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak, eşini ve 8 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. İki ismi öldüren İsmail Çakmak, ardından intihar etti.

APARTMAN SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç.'yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede üç ismin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cinnet getiren baba ailesini yok etti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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