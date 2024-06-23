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Çanakkale'de dehşet anları! Gittiği evde cinnet getirdi, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de dehşet anları! Gittiği evde cinnet getirdi, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de bir şahsın ailevi nedenlerle cinnet getirdiği iddia edildi. Şahıs kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Gittiği evdeki eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi’ndeki bir evde dehşete düşüren bir olay meydan geldi. İddiaya göre, bir gün önce C.B.’nin (25) eşi E.B.’nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine C.B. şikayetin ardından E.B.’nin ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Ailevi nedenlerden dolayı C.B. ile eşi E.B. ve ailesi arasında tartışma çıktı. C.B. yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi O.D.’yi sağ koltuk altından, eşi E.B.’yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.’yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.’yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.’yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B.’nin bıçakladığı kayınpederi O.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

C.B.’nin yaraladığı eşi E.B., eşinin dedesi T.A., eşinin anneannesi D.A. ve eşinin teyzesi G.Ç. hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli C.B. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı.

C.B. ile O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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