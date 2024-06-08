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Cinnet getirdi, evini ve arabasını yaktı! Yaşananları film izler gibi izledi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs ortada bir sebep yokken evini ve arabasını ateşe verdi. Cinnet getirdiği düşünülen şahsın yaşananlar karşısında seyirci kaldığı görülürken alevlerin diğer araçlara da sıçradığı an be an kameralara yansıdı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde yaşayan S.Y. isimli bir şahıs geçtiğimiz 24 Mayıs'ta evini ve arabasını ateşe vererek tüm mahalleliye korku dolu anlar yaşatmıştı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kendisine ait ev, araba ve motorunu ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı.

Cinnet getirdi, evini ve arabasını yaktı! Yaşananları film izler gibi izledi - 1. Resim

ORMANLIK ALANA SIÇRAYABİLİRDİ

Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet getirdi, evini ve arabasını yaktı! Yaşananları film izler gibi izledi - 2. Resim

OLAY ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Marmaris'te yaşanan olay, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Şahsın evden çıkarak araçlarını ateşe vermesi ve sonrasında yaşananları izlemesi ve mahalle sakinlerinin araçlarını kurtarmaya çalışması yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Cinnet getirdi, evini ve arabasını yaktı! Yaşananları film izler gibi izledi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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