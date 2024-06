Cinnet getirdi, evini ve arabasını yaktı! Yaşananları film izler gibi izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs ortada bir sebep yokken evini ve arabasını ateşe verdi. Cinnet getirdiği düşünülen şahsın yaşananlar karşısında seyirci kaldığı görülürken alevlerin diğer araçlara da sıçradığı an be an kameralara yansıdı.