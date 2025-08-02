Doğu Akdeniz'de stratejik zirve! Türkiye, İtalya ve Libya İstanbul'da buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe İstanbul’daki üçlü zirvede bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Doğu Akdeniz’de güvenlik, enerji iş birliği ve Libya’da siyasi istikrar gibi kritik başlıklar ele alındı. Zirve, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamlelerinde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Türkiye, Doğu Akdeniz diplomasisinde yeni bir sayfa açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, dün İstanbul’da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
BİRÇOK KONU MASADA
Üçlü zirvede Doğu Akdeniz’de güvenlik, enerji iş birliği, deniz yetki alanları, ticaret ve savunma sanayi konuları detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Libya’da siyasi istikrarın sağlanması, seçim sürecinin ilerletilmesi ve ülkenin yeniden inşasına yönelik uluslararası destek konuları da masaya yatırıldı.
Ankara, Roma ve Trablus yönetimleri, özellikle enerji ve savunma alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye ve İtalya’nın Libya’daki yatırımlarının korunması, Avrupa’ya enerji arz güvenliği ve Akdeniz’de deniz trafiğinin emniyeti görüşmelerde öncelikli konular arasında yer aldı.
Uzmanlar, zirvenin Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiğinde en önemli adımlardan biri olduğunu vurguluyor. Son dönemde hız kazanan üçlü iş birliği, hem Avrupa-Akdeniz ilişkilerinde yeni fırsatlar hem de Libya’da istikrar arayışına uluslararası destek anlamına geliyor. Zirvenin sonuçlarının, Türkiye-İtalya-Libya hattında uzun vadeli stratejik bir mekanizma oluşturabileceği değerlendiriliyor.