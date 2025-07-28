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İtalya'da orman yangını! Bir ada alevlere teslim oldu, 102 kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İtalya&#039;da orman yangını! Bir ada alevlere teslim oldu, 102 kişi tahliye edildi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya'nın Sardinya Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle aralarında 12 çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 102 kişi deniz yoluyla adadan tahliye edildi. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Avrupa genelinde sıcak hava dalgası nedeniyle yayılan orman yangınlarının bir yenisi İtalya'nın Sardinya Adası'nda çıktı. Adanın güneyindeki Villasimius kasabasında dün başlayan orman yangını nedeniyle yerli ve yabancı turistler korku dolu anlar yaşadı.

İtalya'da orman yangını! Bir ada alevlere teslim oldu, 102 kişi tahliye edildi - 1. Resim

102 TURİST ADADAN TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin adanın en popüler noktalarından biri olan Punta Molentis plajına ulaşması nedeniyle aralarında 12 çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 102 turist deniz yoluyla adadan tahliye edildi.

İtalya'da orman yangını! Bir ada alevlere teslim oldu, 102 kişi tahliye edildi - 2. Resim

Cagliari Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan 102 turiste ilk müdahale acil servisler tarafından yapıldı. Çok sayıda araç alevlere teslim olurken, itfaiye görevlileri, şiddetli rüzgarların söndürme ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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