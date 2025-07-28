Başıboş köpek kabusu oldu! 59 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti

İngiltere’nin Barnsley kentinde yaşayan 59 yaşındaki Yvonne Ford, tatil için gittiği Fas’ta kabusu yaşadı. Küçük bir sokak köpeğinin bacağını tırmalaması sonucu kuduz virüsü kapan kadın yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay,59 yaşındaki Ford’un İngiltere’den tatil için Fas’a geldiği sırada yaşandı. Küçük bir sokak köpeğini severken bacağından tırmalanan talihsiz kadın, o sırada bunu önemsemeyerek görmezden geldi.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Dailymail'in haberine göre, aylar sonra baş ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılan kadın, birkaç gün içinde yürüyemez, konuşamaz, uyuyamaz ve yutamaz hale geldi. Halüsinasyon görmeye başlayan Yvonne, sudan da korkmaya başladı.

Hastalığın sebebini çözemeyen doktorlar, Yvonne’i bölgedeki başka bir hastaneye sevk etti. Sevk edildiği hastanede kuduz virüsü kaptığı tespit edilen kadın, birkaç gün içinde hayatını kaybetti.

''HAYVANLARI ÇOK SEVERDİ, KUDUZDAN ÖLMESİ KORKUNÇ''

Olayın ardından konuşan kızı Robyn Thomson,''Annem hayal edilebilecek en sevgi dolu insandı. Çok büyük bir kalbi vardı.

O benim en iyi arkadaşımdı ve benim ve kardeşimin çocukları için harika bir büyükanneydi. Hayvanları çok seven biriydi, bu yüzden kuduzdan ölmesi çok korkunç. Onu çok özleyeceğiz.'' ifadelerinde bulundu.



Annesini tırmalayan köpek yavrusunun rahatsız olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyleyen Thomson, ''Çok hafif bir çizikti ve hiç enfeksiyon kapmamıştı, bu yüzden önemsemedik.'' şeklinde konuştu. Yvonne’in kızı aynı durumu yaşayan kişilerin, durumu ciddiye almaları gerektiğini vurgulayarak en yakın hastaneye gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.