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Sosyal medyada kan donduran anlar! Canlı yayında eniştesini bıçakladı, son görüntüsü korkunç

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli Kartepe'de bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

ELİ YÜZÜ KAN İÇİNDE YAYINI KAPATTI

Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

TUTUKLANDI

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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