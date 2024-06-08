Sosyal medyada kan donduran anlar! Canlı yayında eniştesini bıçakladı, son görüntüsü korkunç

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme:

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Kocaeli Kartepe'de bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.