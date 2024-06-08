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'Beni öldürecek' diye başvurmuştu! Hülya Şellavcı cinayetinde emsal 'koruyamadınız' kararı

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Gündem Haberleri

Boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olan ve koruma kararı aldıran ancak eşi tarafından öldürülen Hülya Şellavcı’nın ailesi tazminat davası açtı. Mahkeme, örnek bir karara imza atarak Şellavcı ailesine 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İzmir'de yaşayan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı, 1 Ekim 2022'de boşanma aşamasında olduğu eşi Kaffar Yeğin’in kendisini darp ettiğini belirterek şikâyette bulundu ve koruma kararı aldırdı. Ancak Yeğin bu karara rağmen ihlallerini sürdürdü.

8 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim ve 15 Ekim 2022 tarihlerinde karakola giderek eşi hakkında şikâyette bulunan Şellavcı, 12 Ekim 2022 günü bizzat savcılığa, 17 Ekim 2022 günü ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) giderek şikâyetini yineledi.

KORUMA ALTINDAYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Hürriyet'in haberine göre; başvurularında ölümle tehdit edildiğini belirten Şellavcı, koruma altında olmasına rağmen ve defalarca eşi tarafından öldürüleceğini güvenlik birimlerine ve ilgili mercilere bildirilmesine rağmen, 21 Ekim 2022 günü evine giren eşi Kaffar Yeğin tarafından silahla vurularak öldürüldü.

POLİSLER BERAAT ETTİ

Kaffar Yeğin hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle açılan ceza davası devam ederken, Şellavcı ailesinin avukatı Ensar Aktürk, olayda ihmalleri bulunan polisler hakkında şikâyette bulundu. İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 'kesin ve inandırıcı' delil bulunmadığı gerekçesiyle polisler hakkında 'kesin' olarak beraat kararı verdi.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Ailenin avukatı Aktürk, Hülya Şellavcı’nın öldürülmesinde hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle 'İçişleri Bakanlığı' aleyhine manevi tazminat talebiyle dava açtı. Davaya bakan İzmir 3. İdare Mahkemesi, koruma altında bulunmasına rağmen işlenen kadın cinayetleri için örnek sayılabilecek bir karara imza attı.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Mahkeme, 'hizmet kusuru sonucu davacıların annesini/çocuğunu/kardeşini kaybetmiş olması, hizmet kusurunun ağırlığı ve hukuka aykırılığın derecesi, olayda duyulan ve yaşamları süresince duyacakları elem ve ızdırabın şiddeti de dikkate alarak' toplamda 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, bu miktara idareye başvuru tarihi olan 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine de karar verdi.

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