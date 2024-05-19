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Mardin’de cinayet: 10 yerinden bıçaklanan kadın öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 28 yaşındaki Media Almahmoud hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi emniyet tarafından kısa sürede yakalandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Media Almahmoud, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

10 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi’nde yabancı uyruklu Media Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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