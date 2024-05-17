16 yıllık kaybın altından cinayet çıktı! Düğümü 'acele evlilik' çözdü

Gaziantep'te Erdal Ö'nün 16 yıllık kaybının ardından cinayet çıktı. Polis, Erdal Ö'nün kaybından kısa süre sonra evlenen eski eşten şüphelendi ve kadının akrabalarını takibe aldı. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin adamı lastikle yaktıkları ortaya çıktı. Erdal Ö.'ye ait bulgular iki gün süren kazı çalışması sonrası bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde 2008 yılı şubat ayında meydana gelen olayda, dini nikahlı eşiyle yaşayan 23 yaşındaki Erdal Ö. sırra kadem bastı.

Bir süre sonra Erdal Ö'nün ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yıllar içinde Erdal Ö'nün izine rastlamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı 2023 Kasım ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

DÜĞÜMÜ 'EVLİLİK' ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı devraldıktan sonra yaptığı ilk incelemede, Erdal Ö'nün kaybolmadan bir yıl önce şehir merkezinden kırsal mahalleye taşındığını ve kayıp başvurusu sonrası dini nikahlı eşi S.Y'nin başkasıyla evlendirildiğini tespit etti.

Bu durumdan şüphelenen polis, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu.

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Başta Erdal Ö'nün akrabaları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran ekip, Erdal Ö'nün kayınbabası Hanifi Y, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Y. ile bacanağı Resul Y'yi gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ 6 AY ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Emniyete götürülen zanlılar, çapraz sorgunun ardından serbest bırakıldı. Özel ekip, bu dört şüpheliyi yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı, haklarında çeşitli deliller topladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 zanlıyı bir süre önce yeniden gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgularda dört zanlı Erdal Ö'yü öldürüp gömdüklerini itiraf etti.

2 GÜN KAZI YAPILDI

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri gözetiminde 2 gün kazı yapıldı.

ARAÇ LASTİĞİNDE YAKMIŞLAR

Ekipler, iş makineleri ile yaptıkları kazıda yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait bulgu elde etti.

Kriminal incelemede, olay yerinde elde edilen cesede ait bulguların Erdal Ö'ye ait olduğu belirlendi.

Erdal Ö'nün darp edildikten sonra araç lastiği içinde yakılıp küllerin üzerinin toprakla örtüldüğü tespit edildi.

Gözaltındaki 4 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.