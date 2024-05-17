Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çorum'da sıcak saatler! Polis, emekli uzman çavuşu öldürdü

Çorum'da sıcak saatler! Polis, emekli uzman çavuşu öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da sıcak saatler! Polis, emekli uzman çavuşu öldürdü
Polis Memuru, Tartışma, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’un Osmancık ilçesinde polis memuru Hüseyin Çoldur, komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çay Mahallesi Seyhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kargı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Çoldur (45) ile evleri aynı sokakta bulunan komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Çoldur, komşusu Fatih Afacan’a tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Afacan’ın kafa ve vücudunun farklı yerlerine isabet ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖREV YAPTIĞI KARAKOLA TESLİM OLDU

Ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Afacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli polis memuru olay yerinden uzaklaşarak görev yaptığı Kargı İl Emniyet Müdürlüğü’ne tabancası ile teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kobani ihaneti cezasız kalmadı! 37 vatandaşın kanına giren HDP’lilere ceza yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kobani ihaneti cezasız kalmadı! 37 vatandaşın kanına giren HDP’lilere ceza yağdı - GündemKobani ihaneti cezasız kalmadıCHP’li Başkanın foyası ifşa oldu: Atamaları örtbas için yalan söyledi - GündemBöcek bahanesiyle makam saltanatıAyhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor! 6 aydır planlanıyordu - GündemKumpasın detayları ortaya çıkıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına atama kararı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına atama kararıBursa'da 250 motokurye bıçaklanarak öldürülen Ata Emre için kontak kapattı - GündemBursa'da 250 motokurye bıçaklanarak öldürülen Ata Emre için kontak kapattıYine bir Tiktok rezaleti! Bir anne 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler söyledi - GündemAnneden 8 yaşındaki kızı için skandal sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...