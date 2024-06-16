Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs cinnet getirip önüne geleni vurdu. Saldırıları farklı yerlerde gerçekleştiren zanlı 5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Peşine takılan polisleri gören Suriyeli daha sonra aynı silahla intihar etti. Korkunç cinayetlerin ardından dikkat çeken detay ortaya çıktı.

İzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi

İzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi

Bayram sabahı kan donduran haber Gaziantep'ten geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli şahıs farklı noktalarda 7 kişiyi kurşuna dizdi. Zanlı olayın ardından aynı silahla intihar etti. Saldırıya uğrayanlardan 5'i hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI!

Olaylar, Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde yaşandı. Cinnet getiren Suriyeli Mustafa H., gittiği berberdeki bir kişiyi vurdu. Zanlı daha sonra gittiği bir evdeki 6 kişiyi vurup kaçtı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI

Saldırılarda berberdeki adam ve evde bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YAKALANACAĞINI ÖĞRENİNCE KAFASINA SIKTI

Polis ekiplerinin peşine düştüğünü fark eden Suriyeli daha sonra farklı bir yere geçerek intihar etti. Mustafa H.'nin psikolojik sorunları oldu iddia edildi.

CESETLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Saldırıda yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öldürülen 4 kişi ise kimlik tespitinin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.