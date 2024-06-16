Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs cinnet getirip önüne geleni vurdu. Saldırıları farklı yerlerde gerçekleştiren zanlı 5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Peşine takılan polisleri gören Suriyeli daha sonra aynı silahla intihar etti. Korkunç cinayetlerin ardından dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Bayram sabahı kan donduran haber Gaziantep'ten geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli şahıs farklı noktalarda 7 kişiyi kurşuna dizdi. Zanlı olayın ardından aynı silahla intihar etti. Saldırıya uğrayanlardan 5'i hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI!

Olaylar, Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde yaşandı. Cinnet getiren Suriyeli Mustafa H., gittiği berberdeki bir kişiyi vurdu. Zanlı daha sonra gittiği bir evdeki 6 kişiyi vurup kaçtı.

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı - 2. Resim

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DE YARALANDI

Saldırılarda berberdeki adam ve evde bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı - 3. Resim

YAKALANACAĞINI ÖĞRENİNCE KAFASINA SIKTI

Polis ekiplerinin peşine düştüğünü fark eden Suriyeli daha sonra farklı bir yere geçerek intihar etti. Mustafa H.'nin psikolojik sorunları oldu iddia edildi. 

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı - 4. Resim

CESETLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Saldırıda yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öldürülen 4 kişi ise kimlik tespitinin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te dehşet! Cinnet getiren Suriyeli önüne geleni vurdu: 6 ölü, 2 yaralı - 5. Resim

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan, Özel’in “suç ortağı AK Parti̇” sözlerine sitem etti̇: Cumhur İttifakı 6’lı masa değilİzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biri 4 diğeri 3 yaşında! Oyun oynamak için evden çıkan kuzenler kayıplara karıştı - GündemBiri 4 diğeri 3 yaşında! 100 kişilik ekip peşlerindeİzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi - Gündemİzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildiErdoğan, Özel’in “suç ortağı AK Parti̇” sözlerine sitem etti̇: Cumhur İttifakı 6’lı masa değil - GündemErdoğan, Özel’in “suç ortağı AK Parti̇” sözlerine sitem ettiEylem Tok ve Oğlu burada yargılanmak isteyebilir! ABD’de ‘infazsız’ 25 yıl Türkiye’de en çok 6 yıl - GündemEylem Tok ve Oğlu burada yargılanmak isteyebilir!Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır - GündemBaba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağırLamba değiştirirken dengesini kaybetti! Balkondan düşen komiser hayatını kaybetti - GündemBalkondan düşen komiser hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...