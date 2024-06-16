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İzmir'de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de bir kız çocuğu erkek arkadaşı tarafından bıçakla katledildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı. Ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içerisinde yere yığıldı.

TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI YAKALANDI

Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük kızın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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